Dl PNRR, ok della Camera alla fiducia: domani il voto finale

(Teleborsa) - Laha approvato con 196 voti a favore, 147 voti contrari e 6 astensioni (dalle minoranza linguistiche) la fiducia posta dal governo sul, nel testo già approvato dal Senato. Ilsul decreto è quindi previsto per domani.Il decreto nello specifico semplifica leper la messa a terra deie modifica la governance del PNRR, prevedendo l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio, nel Dipartimento guidato dal Ministrodella Struttura di missione del Piano, che ha il compito di coordinare le attività di realizzazione dei progetti e diventa il punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano e i rapporti con le istituzioni di Bruxelles.Soppressa l'e le sueche transitano al Dipartimento diretto da Fitto, dove viene costituito uno speciale nucleo. L'obiettivo, ha spiegato il ministro negli interventi in Parlamento, è quello di mettere a sistema ed efficientare l'utilizzo delle risorse del PNRR con quelle delle politiche di coesione.Sul testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, il Senato in prima lettura ha apportato diversetra cui: misure volte alla, un contributo diai gestori distabilizzazione del personale che opera su progetti europei, la possibilità di affidare a pensionati incarichi di vertice negli enti delle pubbliche amministrazioni, un piano per il posizionamento di defibrillatori in vista deldel 2025, la proroga al 31 dicembre 2023 per l'attuazione dellasull'ordinamento giudiziario.