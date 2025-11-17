Casta Diva Group, Alkemia Capital e Hoop Club entrano nel capitale

(Teleborsa) - Casta Diva Group
ha ricevuto alcune comunicazioni di cambiamento sostanziale delle partecipazioni e dei diritti di voto.
In particolare, l'azionista di maggioranza Reload
, a seguito della conversione di 3.005.069 azioni a voto plurimo in azioni ordinarie, ha ridotto al di sotto della soglia di rilevanza dei 66,6% dei diritti di voto nella Società, passando da 68,33% a 54,16%. Alla luce di ciò, Reload detiene ora 6.364.626 azioni tutte a voto plurimo e pertanto il 31,75% del capitale sociale e il 54,16% dei diritti di voto
Ancora, Alkemia Capital
, per conto del fondo “PIPE”, ha superato la soglia di rilevanza del 10% del capitale sociale della Società, avendo acquisito dall’azionista di maggioranza azioni ordinarie. In particolare, Alkemia Capital detiene 2.018.018 azioni ordinarie e pertanto il 10,07% del capitale sociale e il 5,72% dei diritti di voto
Contestualmente Hoop Club
, holding d’investimento specializzata in operazioni su società quotate con un approccio attivo, ha acquistato, tramite la controllata Astra
, 966.000 azioni ordinarie, pari al 4,82% del capitale sociale e al 2,74% dei diritti di voto
Infine, il socio Antonio Ornello
ha comunicato la trasformazione di 4.500 azioni da voto plurimo a ordinarie.
“L'ingresso di due importanti attori del panorama finanziario come Alkemia e Hoop Club testimonia la credibilità dei risultati raggiunti fin qui dal nostro Gruppo, nonché la solidità delle linee guide strategiche tracciate per lo sviluppo futuro. Siamo molto felici che Alkemia e Hoop Club siano al nostro fianco nel prossimo percorso insieme. Inoltre nei prossimi giorni è previsto un rafforzamento dell’azionariato di Reload Spa perché verrà finalizzato il riscatto e l’annullamento dell’intera partecipazione detenuta per successione ereditaria dai figli di un rilevante azionista di Reload venuto recentemente a mancare.” ha dichiarato Andrea De Micheli, Presidente e Amministratore Delegato di Casta Diva Group
