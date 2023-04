EEMS Italia, si allarga la perdita netta nel 2022

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia, società quotata sul mercato Euronext Milan e attiva quale grossista nel mercato energetico, ha approvato il progetto di bilancio civilistico e bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Isono stati pari a 1,406 milioni di euro (0,721 milioni nel 2021), l'negativo per 2,164 milioni di euro (negativo per 0,642 milioni nel 2021) e ladi 2,258 milioni di euro (perdita netta di 0,287 milioni nel 2021).Laè pari a 0,541 milioni di euro al 31 dicembre 2022 (pari a 0,820 milioni di euro al 31 dicembre 2021).La società ha approvato uno scenario di operatività coerente con le attuali risorse finanziarie a disposizione, mentre - facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 31 gennaio 2023 - ha reso noto che. La necessità di rimodulare il Piano Industriale "è legata alla decisione del Gruppo di adottare un'adeguata gestione del rischio, al fine diper l'acquisto delle commodities e il rilascio delle relative fideiussioni, connessa con l'inatteso e cospicuo incremento dei prezzi, che ha reso ancora più rischiosa e onerosa l'attività di commercializzazione di gas ed energia elettrica", viene sottolineato.Il Consiglio ha inoltre deliberato dientro la fine del corrente mese per procedere alla convocazione dell'Assemblea annuale degli azionisti per la data dell'8 giugno in prima convocazione.