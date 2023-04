GPI, Intermonte abbassa target price e conferma Outperform

Intermonte

GPI

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 17,5 euro) ilsu, società quotata sul Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, e mantenuto ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati 2022 Gli analisti confermano ampiamente le stime operative, madel 14%/11% nel 2023/24 a seguito di una esposizione finanziaria netta più elevata (maggiore debito e tasso di interesse)."Poiché la tecnologia è un fattore chiave per un'assistenza sanitaria migliore e più coordinata, offrendo allo stesso tempo risparmi sui costi complessivi, prevediamo chedata la sua posizione di mercato e l'ampia gamma di prodotti", si legge nella ricerca."Attraverso l'acquisizione di TESI e il completamento dell'aumento di capitale di 140 milioni di euro, che dovrebbero contribuire alla redditività del gruppo e supportare la crescita organica (ricerca e sviluppo software) e inorganica, riteniamo che GPI sia pronta a realizzare il suo piano aziendale - ha aggiunto - In tale contesto, la crescita dovrebbe rimanere robusta anche nel 2023, con".Intermonte si aspetta ora che la società chiuda il 2023 condi 415 milioni di euro, undi 70 milioni di euro e undi 18 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2024, rispettivamente, a 445 milioni di euro, 79 milioni di euro e 25 milioni di euro.