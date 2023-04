AmEx, utile trimestrale sotto le attese con aumento accantonamenti

American Express

(Teleborsa) -(AmEx), colosso statunitense che opera nei servizi finanziari e di viaggio, ha riportato undeldi 1,8 miliardi di dollari, o 2,40 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 2,1 miliardi di dollari, o 2,73 dollari per azione, di un anno fa. Il risultato è al di sotto della stima media degliper 2,66 dollari per azione, secondo i dati Refinitiv., al netto degli interessi passivi, sono stati di 14,3 miliardi di dollari, in aumento del 22% rispetto agli 11,7 miliardi di dollari di un anno fa. L'aumento è stato determinato principalmente dall'aumento della spesa dei titolari di carta, nonché dall'aumento del margine di interesse, che riflette volumi medi di prestiti più elevati.Gliconsolidati persono stati di 1,1 miliardi, riflettendo maggiori write-offs e una costituzione di riserve nette di 320 milioni."I nostri risultati del primo trimestre riflettono la, in linea con la guidance per l'intero anno 2023 che abbiamo fornito a gennaio, che riaffermiamo oggi, per una crescita dei ricavi di 15-17% e utili per azione da 11,00 a 11,40 dollari", ha commentato il"Finoradi fronte a una crescita macroeconomica più lenta, un'inflazione elevata e tassi di interesse più elevati, con una performance creditizia che rimane la migliore della categoria - ha aggiunto - Detto questo, siamo consapevoli dei segnali contrastanti nell'ambiente esterno".