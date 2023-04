Covivio cancella dual listing a Milano per limitati scambi

Covivio

(Teleborsa) -, azienda francese operante nel settore immobiliare,, in considerazione deisul mercato italiano, registrati dal dual listing 2019. Il delisting da Piazza Affari, previsto entro la fine di giugno 2023, non influirà sulla quotazione delle azioni sulla Borsa di Parigi.Separatamente, è stato annunciato che l'assemblea haper l'esercizio 2022, pari a 3,75 euro per azione, nonché l'opzione per il pagamento del dividendo in azioni, contribuendo a rafforzare la situazione patrimoniale.