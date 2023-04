Generali conclude buyback di titoli perpetui e colloca green bond

Generali

(Teleborsa) -ha annunciato iper cassa del"€1.500.000.000 4,596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes". L'ammontare nominale aggregato di Titoli validamente offerti per il riacquisto ammontava a 525.063.000 euro, che rappresenta approssimativamente il 35% dell'importo nominale complessivo dei Titoli in circolazione. In conformità con i termini e le condizioni dell'offerta, Generali accetterà in riacquisto dai portatori unL'operazione, annunciata il 13 marzo , è in linea con lae mira a ottimizzare la struttura di capitale regolamentare, ha ricordato Generali.Generali ha anchedenominato in euro con scadenza a 20 aprile 2033, emesso in data odierna da Generali a seguito del lancio effettuato in data 13 aprile 2023. I Nuovi Titoli sono emessi in, ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali.