Sogefi, ricavi e utile in crescita a doppia cifra nel primo trimestre

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), ha chiuso ildel 2023 conin crescita del 13,2% a 431,6 milioni di euro, sostenuti dall'aumento dei volumi di produzione (+7,3%) e dall'incremento dei prezzi di vendita (+5,4%).L'è aumentato del 7,4% a 53,7 milioni, grazie alla crescita dei volumi e alla tenuta del margine di contribuzione, malgrado l'incremento dei costi energetici. L'è aumentato del 23% a 13,2 milioni.L'attività ha generato undi 39,6 milioni (43,7 milioni nel primo trimestre 2022). L'(ante IFRS 16) è sceso a 186,9 milioni al 31 marzo 2023, rispetto a 224,3 milioni al 31 dicembre 2022.In assenza di fattori di grave deterioramento dello scenario geopolitico e macroeconomico, Sogefiuna crescita dei ricavi mid-single digit e una redditività, escludendo gli oneri non ricorrenti, almeno in linea con quella registrata nell'esercizio 2022.