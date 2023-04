BCE, Schnabel: rialzo tassi 50 pb non è escluso, dipende da dati in arrivo

(Teleborsa) - "È, ma l'entità degli aumenti dei tassi dipenderà dai dati in arrivo". Lo ha affermato, che fa parte dell'Executive Board della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista a Politico. "Dipendenza dai dati significa che", ha detto, rispondendo a una domanda diretta su un ipotetico rialzo di 50 punti base alla riunione del 4 maggio.Schnabel ha spiegato che "i dati che abbiamo finora mostrano che", "ma stiamo anche vedendo i primi segnali di trasmissione dei nostri aumenti dei tassi di interesse", in quanto "già prima della turbolenza bancaria, c'era stato un rallentamento nella crescita dei prestiti".Sul fronte dell'andamento dei prezzi, l'economista tedesca ritiene "" che, ma non è chiaro "se accadrà molto presto". "E, ancora una volta, stai dando molta enfasi al picco - ha aggiunto - Il picco è un singolo punto dati. Se l'inflazione core sta raggiungendo un picco, ma rimane molto elevata e molto persistente, il contenuto informativo di quel punto dati potrebbe essere relativamente limitato".Per quanto riguarda gli acquisti di titoli di debito, ha ricordato che "al momento stiamo riducendo le nostrein media di 15 miliardi di euro al mese. E quello che abbiamo visto è che. Questa è una buona notizia. Non abbiamo assistito a variazioni improvvise dei prezzi né a turbative finanziarie".A una domanda che le chiedeva se fosse sbagliato sostenere che quest'anno la BCE ha condotto il, ha risposto: "Sì, è una caratterizzazione sbagliata. Indipendentemente dal fatto che la flessibilità venga utilizzata o meno, lo scoprirete alla fine dell'anno quando queste deviazioni temporanee dal meccanismo di livellamento saranno state compensate".