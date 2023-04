Eli Lilly cede farmaco ad Amphastar in deal da 1 miliardo di dollari

Eli Lilly

Amphastar Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, ha, società farmaceutica focalizzata sullo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti iniettabili, intranasali e prodotti per inalazione. Baqsimi è il primo e unico glucagone somministrato per via nasale per ilLilly hacome opzione per fornire rapidamente aiuto in situazioni di soccorso per le persone con diabete che assumono insulina ed è attualmente disponibile in 27 mercati internazionali. Ledi Baqsimi sono state pari a 139,3 milioni di dollari nel 2022.In base ai, Amphastar pagherà a Lilly 500 milioni di dollari in contanti al closing e altri 125 milioni di dollari in contanti al primo anniversario della chiusura. Lilly è inoltre idonea a ricevere pagamenti basati sulle vendite fino a un massimo di 450 milioni di dollari in totale.