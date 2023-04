ReeVo, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,10 euro

ReeVo

(Teleborsa) - L'di, Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2022 e la distribuzione di unlordo pari a 0,10 euro per ogni azione, con pagamento secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo 2 maggio 2023 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo 3 maggio 2023 (record date) e data di pagamento del dividendo 4 maggio 2023 (payment date).Inoltre, i soci hanno deliberato di conferire alla società di revisione BDO Italia l'dei conti per la revisione del bilancio di esercizio della società per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.