Siccità, allarme dal Lago di Garda: mai così basso dal 1953

(Teleborsa) - In base ai dati forniti dal satellite, nell'ambito dell'Osservatorio europeo sulla siccità di Copernicus – programma gestito dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Spaziale Europea – il, il più grande lago italiano, ha raggiunto il suo livello più basso dal 1953: si trova ora a solisopra lovale a dire la quota sul livello medio del mare stabilita come riferimento convenzionale per questo bacino, rispetto ad una media di 109 centimetri degli ultimi 70 anni.Il Lago di Garda è unfondamentale e il suo abbassamento mette ora a rischio la sua capacità di sostenere l'agricoltura, le comunità locali, il turismo e la navigazione. Ha una superficie di circa 370 chilometri quadrati ed è il terzo per profondità dopo il Lago di Como e quello Maggiore. Il livello medio delle acque del Garda, che si trova a circa 65 metri sopra il livello del mare, subiscepiuttosto limitate, in particolare se rapportato agli altri grandi laghi prealpini: questo rende il recente abbassamento ancora più preoccupante.La nuova istantanea del lago catturata dai satelliti si va ad aggiungere alle altre che testimoniano iline inAlcune settimane fa la fotografia delelaborata dalla costellazione Cosmo-SkyMed, di Agenzia Spaziale Italiana e Ministero della Difesa, ha testimoniato i cambiamenti avvenuti nel fiume a causa della siccità. Allo stesso modo, le immagini del satellite Smos dell'Agenzia Spaziale Europea evidenziano che, in gran parte dell'Europa sud-occidentale, l'è sotto la media, a causa di un inverno particolarmente asciutto nonché il secondo più caldo mai registrato.