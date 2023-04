Thyssenkrupp crolla in Borsa per l'inaspettata uscita della CEO

thyssenkrupp

ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Il colosso tedescodopo che lala società. Merz, che ha lanciato la più grande revisione strutturale del conglomerato, ha chiesto al Comitato del personale del Consiglio di sorveglianza "di discutere per trovare un tempestivo accordo reciproco per le dimissioni dalla carica di CEO". In accordo con la richiesta, il board ha deciso di avviare le trattative per rescindere di comune accordo il suo contratto.Il consiglio di sorveglianza ha, che attualmente ricopre il ruolo di amministratore delegato del fornitore automobilistico e industriale Norma Group e presidente di Siemens Gamesa, come successore di Merz dal 1° giugno."Con Miguel Angel Lopez Borrego, siamo riusciti a conquistare un manager di esperienza internazionale con una vasta esperienza nei settori della digitalizzazione e dell'Industria 4.0, nonché un'ottimo esperto di finanza e M&A per la futura gestione di thyssenkrupp - ha commentato il Chairman Siegfried Russwurm - Con lui al vertice, continueremo il cammino di trasformazione sulla base delle linee strategiche che sono state tracciate. Questo è impegnativo, ma necessario. Perché".Seduta fortemente negativa per, che si posiziona a 6,468 euro, con. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 6,185 e successiva a 5,901. Resistenza a 7,849.