Banco Desio, Standard Ethics assegna Outlook Positivo

Banco Desio Brianza

(Teleborsa) -ha assegnato un. Il Corporate Standard Ethics Rating (SER) è confermato a "EE-". Si tratta del quinto notch su nove della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che nel 2022 la banca(Environmental, Social, Governance) nei processi decisionali attraverso le previsioni del proprio "Masterplan E(SG)". Il processo di integrazione - in linea con la Tassonomia Europea, focalizzato soprattutto sui rischi climatico-ambientali - ha impattato anche la progettazione dei prodotti e le politiche di investimento. Il Piano di Sostenibilità 2020-22 raggiunge gli obbiettivi programmati.È attesa neldell'anno la pubblicazione del "". Inoltre, è in corso un potenziamento tecnologico e digitale, anche attraverso partnership esterne.Come per gli anni precedenti, ladel settore ed è diffuso l'uso di policy volontarie sui temi di Sostenibilità. La visione di lungo periodo è positiva.