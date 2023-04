Deutsche Borse, utile in aumento del 12% nel primo trimestre

Deutsche Borse

(Teleborsa) -, la società che gestisce la borsa tedesca, ha chiuso ildel 2023 conin aumento del 16% a 1.231 milioni di euro edin crescita del 12% a 772 milioni di euro. La forte crescita dei ricavi netti è dovuta in parte alla crescita secolare del 7% e anche agli effetti ciclici del 9%, si legge in una nota.L'attribuibile agli azionisti di Deutsche Borse è stato pari a 473 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. L'utile per azione rettificato è aumentato del 13% a 2,70 euro.Alla luce della performance nel primo trimestre del 2023 e delle prospettive per il resto dell'anno, Deutsche Borse prevede ora di raggiungere il, "o addirittura di superarla leggermente se continuano i forti venti favorevoli ciclici", viene sottolineato."Inel primo trimestre del 2023 e sono stati al di sopra delle nostre aspettative - ha commentato il- Molto positivi anche i fattori che hanno inciso sul margine di interesse. Ancora più importante, tuttavia, è la nostra crescita secolare continua e affidabile in questo trimestre".