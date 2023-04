Nomura, utile in netto calo e sotto le attese nell'esercizio a marzo 2023

Nomura

(Teleborsa) -, la più grande banca d'investimento del Giappone, ha chiuso(a marzo 2023) con undi 1.335,6 miliardi di yen (10,1 miliardi di dollari), in diminuzione del 2% su base annua. L'utile prima delle imposte è stato di 149,5 miliardi di yen (1,1 miliardi di dollari) eattribuibile agli azionisti di 92,8 miliardi di yen (699 milioni di dollari), in calo del 35% e inferiore rispetto ai 136,3 miliardi di yen attesi dagli analisti (secondo dati Refinitiv).Il fatturato netto nelè stato di 324,9 miliardi di yen (2,4 miliardi di dollari), in calo del 17% trimestre su trimestre e del 5% su base annua. L'utile prima delle imposte è stato di 22,7 miliardi di yen (171 milioni di dollari) e l'utile netto attribuibile agli azionisti di 7,4 miliardi di yen (56 milioni di dollari), in calo del 76%."Abbiamo registrato un fatturato netto di 1.335,6 miliardi di yen e un utile netto di 92,8 miliardi di yen per l'intero anno, che rappresentano entrambi un calo su base annua a causa dellaa causa dell'aumento dei rischi geopolitici, dell'inflazione e dell'inasprimento della politica monetaria della banca centrale", ha affermato il"Lo scorso anno, ci siamo concentrati sullo, sul rafforzamento delle nostre attività esistenti e sul posizionamento migliore per soddisfare le esigenze individuali dei nostri clienti", ha aggiunto.