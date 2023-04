Camera respinge risoluzione maggioranza su scostamento bilancio

(Teleborsa) -, che ha ottenuto solo, rispetto ai 201 necessari per far passare la risoluzione, 19 no e 105 astensioni. Un flop per il governo, cheper questa risoluzione e sono invece venuti a mancare 6 voti utili.A favore ha votato tutta la maggioranza, ma a quanto pare mancavano 25 deputati all'appello, menntre Pd e M5S si sono astenuti e AVS e Terzo Polo hanno votato contro. L'esito del voto è stato proclamato dal vicepresidente dell'assemblea, dopodichè è partito, una volta realizzata l'impossibilità per la maggioranza di procedere con le altre risoluzioni.al contrario ha, 59 contrari e 4 astensioni laproposta dalla maggioranza e, 29 contrari e 29 astenuti la risoluzione sullo, ha commentato il ministro dell'Economiain seguito all'esito del voto., ha confermato, spiegando che l'incidente è avvenuto anche a causa del taglio dei parlamentari, che modifica i pesi delle maggioranze in Aula e che il problema sarà risolto con una nuova relazione della maggioranza approvata in CdM.Unagià stata, per un solo punto all'Odg, il Documento di economia e finanza 2023, mentre è stata immediatamente convocata la conferenza dei capigruppo della Camera per fare il punto della situazione.