Eventi e scadenze del 27 aprile 2023

(Teleborsa) -- Al Forum annuale di Delfi, importanti esponenti della politica, degli affari, della diplomazia e della società civile, discuteranno sullo stato del mondo- Conferenza congiunta organizzata da SUERF (European Money and Finance Forum), Banca d'Italia, BCE (Banca Centrale Europea) e BEI (Banca Europea per gli Investimenti). Prof. Stefanie Stantcheva (Harvard University) terrà una lezione sull'uso delle indagini per la conduzione della politica economica; alti rappresentanti delle istituzioni che organizzano la conferenza discuteranno le prospettive di politica economica e monetaria- Inizia la riunione di politica monetaria- Il convegno "Progettualità e obiettivi del PNRR alla luce della crisi internazionale e dell'attuale emergenza energetica", organizzato dalla Corte dei conti e dall’Università degli Studi di Padova, si svolge a Padova. Interventi, tra gli altri, del Presidente della Corte dei conti, del Ministro Fitto, della Magnifica Rettrice dell'Università e del Sindaco di Padova08:00 -- Evento di apertura del Dubai Hub for Made in Italy, organizzato da Italiacamp in collaborazione con Confindustria, Università Luiss e Luiss Business School. Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 1° trimestre 202308:30 -- Presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso10:30 -- Evento di presentazione del lancio del Bando di gara dello Scalo Farini organizzato dal FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane. Parteciperà, tra gli altri, Umberto Lebruto, Amministratore delegato FS Sistemi Urbani10:30 -- All'evento "Nature talk" di BPER Banca e WWF, saranno presenti, tra gli altri, Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy BPER Banca, Maurice Lisi, Head of Direct Channels BPER Banca e Benedetta Flammini, Director Marketing & Communications WWF10:30 -- L'evento di Presentazione di FCO Connect si terrà al Leonardo da Vinci. Il meeting point è previsto presso la Stazione Fiumicino Aeroporto. Il servizio FCO connect permette una mobilità integrata tra Trenitalia, Aeroporti di Roma e ITA Airways11:00 -- Conferenza stampa di presentazione dei nuovi collegamenti aggiuntivi di Aeroitalia e delle opportunità di connessioni che la compagnia aerea offre anche per voli di andata e ritorno in giornata. L'evento si terrà a Bergamo11:00 -- La conferenza stampa di Carmignac "Q1 2023 Earnings: is tech back on top?", approfondirà le opportunità del mercato tech e le relative sfide alla luce della stagione delle trimestrali. L'evento si terrà in forma digitale11:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana incontra, a Montecitorio, il Presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo11:00 -- Cerimonia di consegna, al Quirinale, delle ricompense ai "benemeriti della salute pubblica" e al "merito della sanità pubblica" alla presenza del Presidente Mattarella11:00 -- La riunione straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, si svolge a Roma. All'ordine del giorno, oltre ai punti delle successive conferenze Unificata e Stato-Regioni, l'incontro con il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e il Commissario per l'emergenza immigrazione, Valerio Valenti11:00 -- Alla presentazione del rapporto 2023 dell'Osservatorio CNA sulla tassazione delle piccole imprese parteciperanno Antonio Misiani, vicepresidente della 5a commissione Bilancio del Senato; Massimo Garavaglia, presidente della 6a commissione Finanze e tesoro del Senato; Mario Turco, componente 6a commissione Finanze e tesoro del Senato; Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle finanze. Concluderà il presidente nazionale della CNA, Dario Costantini11:00 -- Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo incontrerà la Giunta Esecutiva di Confartigianato. Nel corso del confronto il Presidente di Confartigianato Marco Granelli illustrerà le proposte per una Pa alleata delle imprese e il Ministro Paolo Zangrillo spiegherà le iniziative avviate per semplificare il rapporto tra imprenditori e pubblica amministrazione11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di marzo 202312:00 -- Durante la conferenza stampa online di presentazione del nuovo Piano Strategico 2023-2027 e del bilancio 2022, saranno illustrati gli investimenti che la Cooperativa metterà in campo nei prossimi anni. Durante la conferenza stampa online di presentazione del nuovo Piano Strategico 2023-2027 e del bilancio 2022, saranno illustrati gli investimenti che la Cooperativa metterà in campo nei prossimi anni. Interverranno Mario Cifiello, Presidente Coop Alleanza 3.0, e Milva Carletti, Direttrice Generale13:00 -- La Commissione Cultura svolge l'audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sull'introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie14:15 -- Presso l'Aula dei Gruppi parlamentari, le Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea del 24 aprile 202315:30 -- Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della quinta edizione del Premio Cuore Digitale