Piazza Affari alle prese con le cedole: D-Day miliardario per le quotate

Le Blue-Chips del FTSE MIB

A2A (0,1 euro)

(0,1 euro) Amplifon (0,29 euro)

(0,29 euro) Azimut (1,75 euro)

(1,75 euro) Banca Monte Paschi Siena (0,86 euro)

(0,86 euro) Banca Popolare Sondrio (0,8 euro)

(0,8 euro) Banco Bpm (0,6 euro)

(0,6 euro) Bper (0,6 euro)

(0,6 euro) Brunello Cucinelli (0,94 euro)

(0,94 euro) Buzzi (0,7 euro)

(0,7 euro) Diasorin (1,2 euro)

(1,2 euro) Eni (0,25 euro)

(0,25 euro) Finecoban (0,74 euro)

(0,74 euro) Generali (1,43 euro)

(1,43 euro) Interpump Group (0,33 euro)

(0,33 euro) Intesa Sanpaolo (0,171 euro)

(0,171 euro) Inwit (0,5156 euro)

(0,5156 euro) Italgas (0,406 euro)

(0,406 euro) Mediobanca (0,56 euro)

(0,56 euro) Moncler (1,3 euro)

(1,3 euro) Nexi (0,25 euro)

(0,25 euro) Recordati (0,67 euro)

(0,67 euro) Saipem (0,17 euro)

(0,17 euro) Saipem Risp Conv (5 euro)

(5 euro) Tenaris (0,56 dollari)

(0,56 dollari) Unipol (0,85 euro)

TITOLO PREZZO DIVIDENDO RENDIMENTO A2A 2,3030 0,1000 4,34 Amplifon 19,3900 0,2900 1,50 Azimut 25,5600 1,7500 6,85 Banca MPS 8,0750 0,8600 10,65 Banca Popolare di Sondrio 12,0250 0,8000 6,65 Banco BPM SALDO 10,2250 0,6000 5,87 COMPLESSIVO 10,2250 1,0000 9,78 BPER 7,8520 0,6000 7,64 Brunello Cucinelli 112,9000 0,9400 0,83 Buzzi 48,1600 0,7000 1,45 Diasorin 95,1200 1,2000 1,26 Eni SALDO 13,3920 0,2500 1,87 COMPLESSIVO

(4 TRANCHE) 13,3920 1,0000 7,47 Finecobank 18,5500 0,7400 3,99 Generali 33,4200 1,4300 4,28 Interpump 35,0200 0,3300 0,94 Intesa Sanpaolo SALDO 4,9765 0,1710 3,44 COMPLESSIVO 4,9765 0,3410 6,85 Inwit 10,7300 0,5156 4,81 Italgas 7,3550 0,4060 5,52 Mediobanca ACCONTO 20,4400 0,5600 2,74 Moncler 58,7200 1,3000 2,21 Nexi 5,0980 0,2500 4,90 Recordati 51,5000 0,6700 1,30 Saipem 2,0800 0,1700 8,17 Saipem risp cv 138,0000 5,0000 3,62 Tenaris 15,2350 0,5600 3,68 Unipol 17,2600 0,8500 4,92

I dividendi delle Mid-Cap

Anima Holding (0,45 euro)

(0,45 euro) Banca Ifis (0,92 euro)

(0,92 euro) Caltagirone (0,27 euro)

(0,27 euro) Credem (0,75 euro)

(0,75 euro) Banca Generali (2,15 euro)

(2,15 euro) Brembo (0,3 euro)

(0,3 euro) Cementir Holding (0,28 euro)

(0,28 euro) Comer Industries (0,8 euro)

(0,8 euro) De'Longhi (0,83 euro)

(0,83 euro) Erg (1 euro)

(1 euro) Lottomatica Group (0,3 euro)

(0,3 euro) Marr (0,6 euro)

(0,6 euro) Mondadori (0,07 euro)

(0,07 euro) Rai Way (0,334 euro)

(0,334 euro) Reply (1,15 euro)

(1,15 euro) Rcs Mediagroup (0,07 euro)

(0,07 euro) Sanlorenzo (1 euro)

(1 euro) Sol (0,39 euro)

(0,39 euro) Technogym (0,3 euro)

(0,3 euro) Technogym dividendo straordinario (0,5 euro)

Txt E-Solutions (0,25 euro)

(0,25 euro) Webuild (0,081 euro)

(0,081 euro) Webuild Risp (0,26 euro)

Le altre società che staccano la cedola

ALA (0,75 euro)

(0,75 euro) Caltagirone Editore (0,04 euro)

(0,04 euro) Cellularline (0,093 euro)

(0,093 euro) Copernico (0,08 euro)

(0,08 euro) Dba Group (0,13 euro)

(0,13 euro) Directa Sim (0,3 euro)

(0,3 euro) El.En (0,22 euro)

(0,22 euro) Enervit (0,16 euro)

(0,16 euro) Equita Group (0,2 euro)

(0,2 euro) Eurogroup Laminations (0,042 euro)

(0,042 euro) Fila (0,4 euro)

(0,4 euro) Garofalo Health Care (0,086 euro)

(0,086 euro) Ilpra (0,06 euro)

(0,06 euro) Immsi (0,012 euro)

(0,012 euro) Industrie Chimiche Forestali (0,2 euro)

(0,2 euro) Industrie De Nora (0,104 euro)

(0,104 euro) Irce (0,06 euro)

(0,06 euro) Italian Wine Brands (0,5 euro)

(0,5 euro) Lucisano Media Group (0,04 euro)

(0,04 euro) Neodecortech (0,15 euro)

(0,15 euro) Omer (0,07 euro)

(0,07 euro) Res (0,14 euro)

(0,14 euro) Revo Insurance (0,22 euro)

(0,22 euro) Rosetti Marino (2 euro)

(2 euro) Sbe-Varvit (0,206 euro)

(0,206 euro) Sicily By Car (0,1 euro)

(0,1 euro) Sys-Dat (0,04 euro)

(0,04 euro) Unidata (0,01 euro)

(Teleborsa) - Scatta il cosiddettoa Piazza Affari: il giorno in buona parte delleincluse nel panieree moltedel paniere "cadetto" staccheranno la cedola del. Decine di altre società saranno alle prese con lo stacco della cedola del dividendo sul resto del Listino ufficiale, per un totale di una, che abbracciano buona parte dei settori rappresentati sul nostro Listino. A fronte delloil dividendo andrà inSi parla di undi circadi euro, che avrà un impatto significativo sull'andamento degli indici della Borsa di Milano. Nel complesso, i dividendi distribuitidalle società quotate in Borsa, fra acconti e saldi, saranno pari a circasul 2024.Fra i settori più rappresentati nella distribuzione dei dividendi c'è quello, che fra lauti profitti ed aumenti di valore legati albancario, può garantire ritorni interessanti per gli azionisti. Fra gli Istituti principali spicca, che ha sempre garantito interessanti ritorni per gli stakeholders e no smentisce la sua tradizione, distribuendo un dividendo di 17,1 centesimi di euro dopo l'acconto di 17 centesimi distribuito a novembre 2024. Ma torna la cedola anche in casa, che distribuisce un dividendo di 86 centesimi di euro. Fra le società coinvolte nel risiko staccano cedola anche, mentre Mediobanca che ha chiuso il 31 marzo 2025 i conti dei 9 mesi, stacca un accorto di 56 centesimi di euro.Nel comparto energetico,distribuirà la quarta tranche del dividendo 2024 25 centesimi di euro), in attesa che la prossima assemblea del 19 maggio approvi il dividendo di 1,05 euro proposto per l'esercizio 2025, sempre da corrispondere in 4 tranche. Appuntamento confermato anche per(10 centesimi) ed(40,6 centesimi), mentre nel settore dei servizi petroliferi spiccano(56 centesimi di dollaro) e(17 centesimi), che torna a staccare una cedola dopo 5 anni di assenza.Nel comparto del lusso, sfilano in passerella(94 centesimi di euro) e(1,3 euro), nonostante le difficoltà cui va incontro il settore del lusso, alla prese con i dazi USA.Calcolando ildelle cedole pagate dalle società del paniere FTSE MIBcon undopo esser tornata a distribuire dividendi a seguito di un lunghissimo periodo di crisi ed una temporanea nazionalizzazione. Anche le altre due protagoniste del risiko bancario appaiono generose con i oro azionisti:con un rendimento del 7,64%, Popolare di Sondrio con uno yield del 6,65% ehe ha uno yield del 5,87% sul saldo del dividendo, ma considerando l'intero compenso corrisposto agli azionisti ha un rendimento del 9,8%.Nel comparto energetico di distingue l', con una quarta tranche che rende l'1,87%, portando il rendimento complessivo dei dividendi pagati (1 euro) al. Anchetorna in pista con un ampio rendimento dell'Fra le società più "avare" con gli azionisti, anche per la loro natura difensiva e la bassa rischiosità, comeche evidenziano rendimenti attorno ad un punto percentuale. Nel lusso, anchepaga una cedola modesta agli azionisti dopo aver scontato pesantemente le tensioni sui dazi a livello internazionale