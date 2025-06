Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee, timori su Medio Oriente e nuovi dazi

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

ENI

Saipem

Hera

Amplifon

Brunello Cucinelli

Stellantis

Ferrari

Moncler

SOL

Cembre

Garofalo Health Care

ERG

LU-VE Group

Tamburi

Sesa

Sanlorenzo

(Teleborsa) -. Intanto a Wall Street l'segna un aumento dello 0,24%.I listini europei scontano leine le nuove minacce dida parte di Trump nonostante l'accordo raggiunto da Stati Uniti e Cina.Secondo in media americaniè pronto a lanciare un'operazione contro l'che ha già fatto sapere che risponderà ad eventuali attacchi. Sarebbe questa la ragione che ha spinto Washington a consigliare ai propri cittadini e diplomatici di lasciare l'Iraq e altri Paesi dell'area. Anche il Pentagono ha autorizzato i familiari dei militari ad abbandonare volontariamente le proprie sedi in tutto il Medio Oriente. Il presidente Usa ha dichiarato che ilè stato trasferito da alcuni Paesi del Medio Oriente perché la regione "potrebbe essere un posto pericoloso", un segnale che indica anche che un accordo tra Usa e Iran sulè ancora lontano.Trump è poi tornato a minacciare icon l'annuncio di tariffe doganali unilaterali, prima della scadenza del 9 luglio. Il presidente americano ha infatti dichiarato che invieràche specificano i termini dei nuovi accordi agli stati che non trattano con gli Usa.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,76%. L'continua gli scambi a 3.385,1 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,88%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,27%.In salita lo, che arriva a quota +89 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,33%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,74%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,23%, e resta vicino alla parità(-0,14%).A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 39.948 punti, con uno scarto percentuale dello 0,58%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,59%, chiudendo a 42.419 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,69%; con analoga direzione, in ribasso il(-1,2%).di Milano, troviamo(+1,52%),(+1,18%),(+1,07%) e(+1,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,96%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,74%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,73%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,47%.Tra i(+1,49%),(+1,10%),(+0,98%) e(+0,95%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,75%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,49%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,20%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,66%.