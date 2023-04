Amundi, utile di 300 milioni di euro nel 1° trim. AUM in calo

Amundi

Credit Agricole

(Teleborsa) -, il più grande asset manager in Europa e crollato da, ha chiuso ildel 2023 con undi 300 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al quarto trimestre 2022 e in calo del 7,5% rispetto al primo trimestre 2022, in linea con l'evoluzione sfavorevole del mercato. Iammontano a 794 milioni di euro, in calo del 4,9% rispetto al primo trimestre 2022 ma stabili (+0,4%) rispetto al quarto trimestre 2022.Glidi Amundi al 31 marzo 2023 sono diminuiti del 4,3% in un anno, ma in aumento dell'1,6% rispetto alla fine del 2022, attestandosi a 1.934 miliardi di euro. Icomplessivi (-11,1 miliardi di euro) sono stati influenzati dai riscatti per asset istituzionali a bassissima marginalità."Amundi ha conseguito buoni risultati nel primo trimestre del 2023, in un contesto di mercato incerto - ha commentato la CEO Valérie Baudson - Il nostro utile netto rettificato è rimasto stabile a 300 milioni di euro rispetto al quarto trimestre del 2022, grazie alla resilienza dei nostri ricavi e al buon controllo dei costi. Ie leci hanno permesso di assorbire gli effetti dell'inflazione, continuando al tempo stesso a investire".