Generali, assemblea al via con 63,2% del capitale. Sironi: avanzamento positivo del piano

(Teleborsa) - "Oggi consegniamo un bilancio che conferma l'e la capacità di creare valore per tutti gli stakeholder, non solo azionisti e obbligazionisti, ma anche clienti, dipendenti e comunità. Inoltre, mostra come la sostenibilità è messa la centro del business". Lo ha affermatodi, nel suo intervento introduttivo all'assemblea degli azionisti, a cui è presente ilSironi, alla sua prima assemblea della compagnia triestina, ha parlato soprattutto di governance e del rapporto con le istituzioni, sia nazionali che internazionali. "Il mio compito è quello di operarmi per un, in un contesto esterno sempre più sfidante", ha detto."Il 2022 - ha spiegato - ci ha posto davanti a, entrando in un momento storico senza precedenti, come molteplici crisi come quella climatica, quella geopolitica e - per l'Italia in particolare - crisi demografica"."Per rispendere a questo scenario, ilpresenta ogginei principali ambiti strategici - ha detto Sironi - Esprimo quindi grande soddisfazione per una governance che consolida la reputazione di Generali per le migliori partiche a livello internazionale". Il presidente ha ricordato che l'attuale CdA ha il 75% di indipendenti, il 46% di donne e un'età media più bassa dei precedenti board.