Germania, tasso disoccupazione aprile stabile al 5,6%

(Teleborsa) - Risulta in leggero aumento la disoccupazione in Germania ad aprile. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui ildestagionalizzato è rimasto stabile al 5,6%, pari a 5,6% delle attese degli analisti e di marzo.Parallelamente, c'è stato undi 24 mila unità nei disoccupati, contro attese per un aumento di 10 mila e dopo i +16 mila rilevati a marzo.Ildei disoccupati (non destagionalizzato) aumenta a 2,586 milioni dai 2,590 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,567 milioni da 2,540 milioni precedenti.