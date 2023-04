Versalis (Eni) acquista Novamont per crescere nella chimica da fonti rinnovabili

Eni

(Teleborsa) -, società chimica die azionista di Novamont per una quota del 36%, e, società controllata da Investitori Associati II e NB Renaissance, hannoda parte di Versalis del restante 64% del pacchetto azionario di Novamont detenuto da Mater-Bi. Novamont è una società leader a livello internazionale nel campo della chimica da fonti rinnovabili.L'efficacia dell'operazione e i relativi tempi per la finalizzazione sonocompetenti, si legge in una nota. Poco più di un anno fa Versalis avevain Novamont, riconfermando l'impegno su Matrìca - la JV costituita nel 2011 tra Versalis e Novamont a Porto Torres e specializzata nella produzione di bioprodotti da fonti rinnovabili.L'acquisizione di Novamont, benefit company certificata B Corp protagonista nel settore della bioeconomia circolare e nel mercato per lo sviluppo e la produzione di bioplastiche e biochemicals biodegradabili e compostabili, "rappresenta unaattraverso l'integrazione di una piattaforma tecnologica unica e complementare, fornendo un rilevante contributo alla decarbonizzazione del portafoglio prodotti", viene sottolineato.Inoltre, l'operazione permetterà diaccelerando loe i progetti di territorio per disaccoppiare l'utilizzo delle risorse naturali dalla crescita economica nella logica di fare di più con meno.