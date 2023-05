Ferrari, Barclays avvia copertura con Equal Weight e TP a 250 euro

Barclays

(Teleborsa) - Nel contesto di un recente downgrade del settore Auto e ricambi dell'UE a "Negativo",hasul titolocon una raccomandazione "" e un. Gli analisti descrivono la casa di Maranello come "l'unico vero porto sicuro nel settore Auto dell'Unione europea nel contesto di quello che prevediamo sarà un anno difficile".Il 2023 di Ferrari è descritto come un, con il ramp-up dei modelli Daytona e Purosangue e gli aumenti di prezzo fino al 5% (anche se non in tutti i modelli e regioni), prima di una crescita più regolare nel 2024-26.Per il, Barclays prevede che Ferrari raggiungerà 3.450 spedizioni (+6% su base annua nel trimestre a un RpU di 349.000 euro), con un fatturato di 1.381 milioni di euro. A causa del mix debole (rispetto a quanto previsto per i trimestri futuri), prevede che il margine EBITDA scenderà al di sotto dell'intervallo indicativo del 38%, ma si rafforzerà progressivamente nel corso dell'anno.Gli analisti osservano che Ferrarie il suo grafico a lungo termine - dalla sua IPO di ottobre 2015 - "è sostanzialmente una linea retta". L'upside case sul titolo è che Ferrari continuerà ad aumentare gli utili, aggiungendo circa 1,00 euro di EPS a 35-40 volte il P/E all'anno, con un aumento del prezzo delle azioni di 35-40 euro ogni anno.