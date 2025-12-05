Barclays preferisce BPER e Intesa, downgrade per Credem e Mediobanca

(Teleborsa) - L'andamento operativo delle grandi banche italiane è stato migliore del previsto nei primi nove mesi del 2025 e anche i trend per il 2026 dovrebbero essere resilienti, ma, in media, la crescita dell'utile per azione (EPS) sarà inferiore per le banche italiane rispetto al complesso delle banche europee
. Lo afferma Barclays
in una ricerca sul tema, in cui taglia a Underweight da Equal-weight la raccomandazione su Credem
(target price confermato a 14,8 euro) e su Mediobanca
(target price a 17,5 euro da 17,9), e alza il target price su MPS
a 8,2 euro da 7,8 euro (Equal-weight confermato).
In termini di crescita
, per le banche italiane coperte da Barclays, viene prevista una crescita media dell'EPS per il 2026 e il 2027 del +5% (escluse MPS e BPER) e del +6%, rispetto rispettivamente al 12% e al 13% per la banca europea media coperta. Infatti, sebbene l'incidenza del margine di interesse (NII) sui ricavi totali sia inferiore in Italia rispetto alla maggior parte degli altri Paesi e l'incidenza delle commissioni sia maggiore, il margine di interesse medio delle banche italiane riflette già l'impatto dei tassi più elevati ed è improbabile che sia particolarmente sostenuto dalla crescita dei prestiti nel 2026 (più modesta che altrove). Da una prospettiva di auto-aiuto
, quando viene considerata la riduzione dei costi, ad esempio, l'Italia si comporta meglio rispetto ad altre regioni in media, poiché prevediamo una crescita dei costi dello 0,7% e dello 0,2% nel 2026 e nel 2027, rispetto rispettivamente al +2% e al +2% in media per le banche europee. Per quanto riguarda la distribuzione
, la banca italiana media ha un rendimento totale da distribuzione dell'8,4% nel 2026 e dell'8,9% nel 2027. La sostenibilità di questo dato è elevata, poiché il ROTE è pari al 15,3% nel 2026 e al 15,6% nel 2027 (media), e il CET1 ratio è pari al 15,1% nel 2026 e al 15,1% nel 2027.
Analizzando il framework bancario europeo per il 2026, Barclays ha riscontrato che Credem e Mediobanca in Italia hanno una crescita attesa dell'utile per azione (EPS) inferiore rispetto ad altre banche e Credem ha un rendimento da distribuzione inferiore
. Considerando questi elementi, e dato il loro limitato potenziale di rialzo rispetto ai competitor, gli analisti hanno declassato i due titoli. Il principale upside risk per Mediobanca è idiosincratico e dipende in larga parte dalla potenziale fusione completa con MPS, che detiene già una partecipazione dell'86,3% e potrebbe decidere di lanciare un'offerta per acquisirne il controllo totale (e procedere con il delisting). I principali rischi di rialzo per Credem sono più macroeconomici: data la sua elevata esposizione a business basati sulle commissioni, la sua solida qualità degli asset, il basso costo del rischio e la solida base patrimoniale (SREP più basso in Europa), Credem potrebbe sovra-performare qualora i trend macroeconomici dovessero deludere, e/o se il sentiment si orienti maggiormente verso i titoli di "qualità", e/o se la società riuscisse a generare una crescita dei volumi superiore.
La banca preferita di Barclays in Italia è BPER
. "Consideriamo BPER un esempio di riduzione dei costi, principalmente grazie alle sinergie derivanti dall'accordo con BPSO
- si legge nella ricerca - Ci aspettiamo inoltre che questa operazione offra l'opportunità di incrementare i ricavi, combinando al contempo i punti di forza delle due società. Infine, la base patrimoniale di BPER è solida (dopo un payout del 75% e considerando l'impatto dei derivati sul 9,9% delle azioni proprie) e prevediamo che diventerà ancora più solida dopo la cessione della partecipazione in Alba Leasing e dopo la fusione (con l'acquisizione del 100% di BPSO nel primo semestre)". I risultati dell'esercizio sono potenzialmente un importante catalyst per BPER, ma lo è ancora di più la presentazione del piano industriale nel secondo trimestre del 2026. BPER è anche uno dei nomi preferiti in Europa (con SG
, LLYD
, DBK
e ABN
). Barclays apprezza anche Intesa Sanpaolo in Italia
. Prevede che Intesa Sanpaolo
realizzerà un ROTE superiore al 20% nel suo piano su un CET1 ratio tra il 13% e il 14%, con un payout in contanti del 75%-80% (e un payout totale, includendo SBB, più vicino al 95%, non ancora incluso nelle previsioni). Prevede una crescita dell'EPS di Intesa Sanpaolo nel 2025-27E a circa il 6% all'anno, ma ritiene che possa sorprendere in questo caso, con SBB, e/o ulteriori tagli ai costi (ci saranno costi aggiuntivi nel quarto trimestre e nuove uscite volontarie di FTE) e/o nuovi stimoli alle commissioni, che possono essere organici o tramite M&A.
Barclays elenca anche una serie di potenziali catalyst per il 2026, con diversi piani aziendali da annunciare, un periodo di attività intenso tra il primo e il secondo semestre del 2026
. Analogamente al 2025, gli sviluppi strategici (anche legati alle presentazioni di nuovi piani aziendali, o M&A) saranno più rilevanti per le banche italiane rispetto ai trend operativi stessi. I principali catalizzatori sono: Intesa Sanpaolo: piano aziendale a inizio febbraio (con risultati dell'anno fiscale 2025), con particolare attenzione alla distribuzione (payout al 75%-80%), al controllo dei costi (costi in calo nell'orizzonte del piano aziendale e investimenti digitali) e a un modello incentrato sulla gestione patrimoniale. UniCredit
: i risultati dell'anno fiscale 2025 includeranno gli obiettivi per il 2026 e le ambizioni per il 2027/28 (possibili aggiornamenti annunciati dal CEO nella conference call del terzo trimestre). BMPS - MB: piano industriale (che fornisce nuovi obiettivi, tra cui MB e sinergie) nel primo trimestre del 2026 e rinnovo del board ad aprile. BPER: piano industriale (che fornisce nuovi obiettivi, tra cui BPSO) tra giugno e luglio 2025. Banco BPM
: rinnovo del CdA ad aprile (possibili catalysts legati a M&A). Eventi riguardanti Generali
(e Banca Generali
) potrebbero anche rappresentare catalizzatori per BMPS - MB, data la quota del 13% che detengono, Intesa Sanpaolo e UniCredit.