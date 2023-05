Ariston, primo trimestre in crescita. Maurizio Brusadelli nuovo CEO

Ariston Group

Mondelez International

(Teleborsa) -, quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha chiuso ilconpari a 759,7 milioni di euro, in crescita del 37,6% rispetto ai 552,1 milioni di euro conseguiti nel primo trimestre del 2022. La crescita più forte è stata registrata in Europa nella divisione Thermal Comfort, anche a seguito dell'(in precedenza CENTROTEC Climate Systems). L'si attesta a 97,3 milioni di euro, in crescita del 44,6%.Ildel periodo è stato pari a -35,9 milioni di euro, contro i -45,5 milioni di euro del Q1 2022, per un minore assorbimento da parte del circolante, parzialmente controbilanciato da capex più elevati. L'passa da 60,2 milioni di euro di cassa netta a 630,5 milioni di euro di debito netto, in conseguenza del cash flow negativo ma soprattutto del pagamento, il 2 gennaio 2023, relativo all'acquisizione di Wolf-Brink.Il CdA ha ricevuto ledal ruolo di Chief Executive Officer, con effetto dal 27 luglio 2023, per motivi personali. La società ha i, con il manager che si unirà ad Ariston come General Manager a partire dal 19 giugno 2023, per poi essere nominato CEO tra fine luglio e inizio agosto.Brusadelli èdi, multinazionale USA attiva nel settore alimentare e proprietaria di brand come Oreo, Ritz Crackers, Milka e Toblerone. Con base a Singapore, è responsabile di oltre 70 mercati nella regione. Ha iniziato la sua carriera in Kraft Foods nel 1993, dopo una laurea all'Università Bocconi."Stiamo: la decisione di focalizzarci ulteriormente sulle rinnovabili sta dando buoni risultati, e beneficiamo della robusta partnership con i nostri nuovi colleghi di Wolf e Brink - ha commentato P- Per quanto riguarda l'avvicendamento del CEO, conosco Laurent Jacquemin da oltre 30 anni e ho grande ammirazione, oltre che per le sue capacità manageriali e profonda conoscenza del nostro business, per le sua umanità e generosità. Voglio esprimere la mia riconoscenza per la sua dedizione ad Ariston e sono felice che resterà nel Board come membro non esecutivo, ora che inizierà un nuovo capitolo della sua vita"."Non vedo l'ora di dare il benvenuto a Maurizio Brusadelli come nuovo CEO di Ariston Group - ha aggiunto - Maurizio porta in Ariston ledimostrate nella sua lunga carriera e nelle prime interazioni con noi".