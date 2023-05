BNL, utile ante imposte balza a 106 milioni di euro nel primo trimestre

BNP Paribas

(Teleborsa) -, parte del gruppo, ha generato undi 106 milioni di euro nel primo trimestre del 2023, in aumento del 63,1% rispetto al primo trimestre 2022. La controllate francese ha registrato utili più che raddoppiati nel primo trimestre su base annua, grazie ai proventi derivati dalla vendita della divisione retail statunitense.Ilè in aumento del 3,2% rispetto al primo trimestre 2022, attestandosi a 675 milioni di euro. Ilè in rialzo del 3%, grazie all'impatto positivo del contesto di tassi e nonostante la pressione sui margini. Lesono in aumento del 3,5%, sostenute dalla crescita delle commissioni bancarie, in particolare sui clienti del segmento imprese.La crescita dei risultatati è sostenuta dai prestiti a medio e lungo termine, in tutti i segmenti di clientela. Isono in rialzo dell'1,1% rispetto al primo trimestre 2022, un incremento sostenuto in particolare dalla crescita nel segmento imprese. Glisono in calo dell'1,8% rispetto al primo trimestre 2022 e in crescita dello 0,2% sul perimetro, al netto dei crediti deteriorati. Laè pari a 1,2 miliardi di euro e sostenuta dalle sinergie con il segmento imprese., pari a 464 milioni di euro, sono in aumento del 2,3% rispetto al primo trimestre 2022. L'effetto forbice è positivo (+0,9 punti), grazie all'effetto della trasformazione del modello operativo e delle iniziative mirate.Ilsi attesta a 98 milioni di euro, con un calo di 30 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2022. Il costo del rischio è in costante miglioramento, grazie a un calo degli accantonamenti sui crediti deteriorati (livello 3) e alle riprese di valore su impieghi sani (livelli 1 e 2). Esso si attesta al livello contenuto di 49 punti base in rapporto agli impieghi a clientela.