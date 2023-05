Enel, utile netto ordinario 1° trimestre a 1,5 miliardi

Gruppo Enel

(Teleborsa) - Ilha chiuso il primo trimestre dell'anno con undi euro dai 1.4842 milioni di euro del primo trimestre 2022 (+1,9%). La variazione - spiega Enel - riflette l’andamento positivo della gestione operativa ordinaria, che ha più che compensato l’incremento degli oneri finanziari netti, dovuto all’aumento dei tassi di interesse, combinato al maggior debito lordo del periodo rispetto al primo trimestre 2022, nonché il maggior carico fiscale e l’incremento delle interessenze dei terzi per i risultati conseguiti sostanzialmente in Spagna, America Latina e Romania.di euro (1.430 milioni di euro nel primo trimestre 2022, -27,7%)"Glida Enel nel primo trimestre 2023 confermano ulteriormente lache ha permesso al Gruppo di affrontare con successo un inizio di decennio altamente sfidante", ha commentato il CEO di Enel, aggiungendo "abbiamo realizzato significativi progressi nell’esecuzione del nostro piano di riposizionamento su Italia e altre geografie core,annunciato in occasione della presentazione del Piano Strategico 2023-2025".di euro, in calo del 22,6% rispetto ai 34.1361 milioni di euro nel primo trimestre 2022, risentono della progressiva discesa dei prezzi dell’energia, a seguito della normalizzazione del contesto energetico.di euro (4.486 milioni di euro nel primo trimestre 2022, +21,8%), mentre l'EBITDA si attesta a 4.765 milioni di euro (4.5491 milioni di euro nel primo trimestre 2022, +4,7%). L'EBIT sale a 2.951 milioni di euro (2.8311 milioni di euro nel primo trimestre 2022, +4,2%).di euro (60.068 milioni di euro a fine 2022, -1,9%)."Le ottime performance operative e finanziarie realizzate da Enel nel trimestre forniscono una chiara visibilità sul resto dell’anno, permettendoci disu EBITDA ordinario, Utile netto ordinario e indebitamento netto fornite ai mercati finanziari", conclude Starace.