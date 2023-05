Lottomatica, prima IPO in Europa per capitale raccolto nel 2023

Lottomatica

(Teleborsa) -rappresenta lae porta a 221 il numero delle società quotate sul listino principale di Piazza Affari. Quella di Lottomatica, il maggiore operatore italiano del mercato del gioco autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e uno dei maggiori player a livello europeo, è anche la, con 600 milioni di euro raccolti in fase di collocamento e fino a 690 milioni di euro da raccogliere in caso di pieno esercizio dell'opzione di over-allotment.Ilal momento dell'ammissione è del 26,5% e ladi mercato all'IPO è pari a 2,265 milioni di euro."Siamo molto felici di questo risultato - ha commentato l'- Si tratta della più grande IPO in Italia negli ultimi 18 mesi. Oggi si apre una nuova fase per la crescita del nostro gruppo, che potrà contare su un balance sheet ancora più forte e su ulteriori investitori per accompagnare i suoi programmi di sviluppo futuri. Il fatto che, con una grande qualità del book, è la conferma dell’interesse internazionale per il Sistema Paese e per i suoi settori regolati"."Siamo molto contenti di quotare Lottomatica Group su Euronext Milan dopo circa 3 anni dall'investimento iniziale", ha dichiarato il, che è anche senior advisor per l'Italia del principale azionista Apollo Global Management. "Grazie ad un eccellente lavoro da parte del management e di tutto il personale del gruppo, da allora la società è cresciuta di oltre 3 volte in termini di EBITDA, sia per crescita organica che per acquisizioni - ha aggiunto - Questo è il momento giusto del ciclo di vita di Lottomatica perché Apollo apra il capitale al mercato, in modo da consentire alla società di, massimizzando la creazione di valore nel medio-lungo termine".