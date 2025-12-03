Milano 17:35
Lottomatica, buyback per oltre 42,68 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 24 al 28 novembre 2025, complessivamente 2.026.485 azioni ordinarie al prezzo medio di 21,0642 euro per euro, per un controvalore pari a 42.686.353,02 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 13.065.604 azioni proprie, pari al 5,192% delle azioni ordinarie in circolazione.

A Piazza Affari, oggi, composto ribasso per Lottomatica, in flessione del 3,10% sui valori precedenti.
