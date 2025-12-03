Lottomatica, buyback per oltre 42,68 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 24 al 28 novembre 2025, complessivamente 2.026.485 azioni ordinarie al prezzo medio di 21,0642 euro per euro, per un controvalore
pari a 42.686.353,02 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 13.065.604 azioni proprie, pari al 5,192% delle azioni ordinarie in circolazione.
A Piazza Affari, oggi, composto ribasso per Lottomatica
, in flessione del 3,10% sui valori precedenti.