Milano 13:40
43.426 -0,34%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:40
9.670 +0,29%
Francoforte 13:40
24.055 -0,44%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Lottomatica

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, in guadagno del 3,29% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Lottomatica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Lottomatica, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 22,24 Euro. Primo supporto visto a 21,52. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 21,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
