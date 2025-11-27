Milano 13:29
43.222 +0,21%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 13:29
9.680 -0,12%
Francoforte 13:28
23.781 +0,23%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Lottomatica

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che guadagna bene, con una variazione del 3,26%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lottomatica più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Lottomatica è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,67. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,27.

Teleborsa
