Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Lottomatica

(Teleborsa) - Avanza l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi
, che guadagna bene, con una variazione del 3,26%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lottomatica
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Lottomatica
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,67. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)