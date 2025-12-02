Piazza Affari: andamento sostenuto per Lottomatica

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi
, che tratta in utile del 3,01% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lottomatica
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lottomatica
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di Lottomatica
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 22,74 Euro. Rischio di discesa fino a 22,22 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 23,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)