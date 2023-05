Lufthansa, ricavi in aumento del 40% nel 1° trim. Ottimismo per l'estate

Lufthansa

(Teleborsa) -, la principale compagnia aerea tedesca, ha aumentato i suoidel 40% a 7,0 miliardi di euro nel. L'è stato di -273 milioni di euro (anno precedente: -577 milioni di euro), comunque migliore del primo trimestre 2019 (-336 milioni di euro), ultimo periodo comparabile pre-pandemia. Il margine EBIT rettificato è migliorato di conseguenza al -3,9% (anno precedente: -11,5%). Laè diminuita del 20% a -467 milioni di euro (anno precedente: -584 milioni di euro)."Il gruppo Lufthansa è- ha commentato il- Dopo un buon primo trimestre in cui siamo stati in grado di migliorare significativamente il nostro risultato, ora prevediamo un boom dei viaggi in estate e un nuovo record nei nostri ricavi da traffico per l'intero anno. Sulle rotte a corto e medio raggio orientate al tempo libero, la domanda sta già superando i livelli del 2019".In totale, lehanno accolto a bordo 22 milioni ditra gennaio e marzo (anno precedente: 13 milioni). Laè stata ampliata al 75% del livello pre-crisi nel 2019 a causa dell'elevata domanda sostenuta ed è stata quindi del 30% superiore al livello dell'anno precedente nel primo trimestre."La domanda costantemente forte ci dà- ha dichiarato il- La stagione dei viaggi estivi fornirà un contributo importante al raggiungimento dei nostri obiettivi per il 2023. Allo stesso tempo, continueremo a investire nella stabilità operativa per offrire ai nostri clienti un'esperienza di viaggio senza intoppi, anche se questo significa che attualmente stiamo operando a un livello di efficienza e produttività molto inferiore a quello inizialmente previsto".