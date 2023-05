Saipem cede a KCA Deutag attività di perforazione onshore in America Latina

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, hacorrispondenti a 44 impianti di perforazione. L'operazione rientra nell'ambito dell'accordo di cessione del business di perforazione a terra, comunicato in data 1 giugno 2022, che prevede la cessione da parte di Saipem a KCA Deutag della totalità delle proprie attività drilling onshore, a fronte di un corrispettivo complessivo in denaro pari a 550 milioni di dollari, oltre a una quota di partecipazione del 10% nella stessa KCAD.Il corrispettivo del trasferimento perfezionato è pari a. Oltre alle attività in America Latina sopra indicate, sono state finora trasferite le attività in Arabia Saudita, Congo, Emirati Arabi Uniti, Marocco e Kuwait.Si prevede che ledrilling onshore saranno trasferite, a fronte della restante parte del corrispettivo dell’operazione, pari a 15 milioni di dollari.