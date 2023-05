Terna e Regione Calabria: incontro sul Piano di Sviluppo della rete elettrica nazionale 2023 - 2032

Terna

(Teleborsa) - Il nuovoè stato al centro dell’incontro che si è tenuto oggi atrae laHanno preso parte all’evento, Assessore allo Sviluppo economico,, Assessore all’Ambiente e Tutela del territorio. Per Terna erano presenti, Responsabile Pianificazione del Sistema Elettrico e Autorizzazioni e Francesco Marzullo, Responsabile Pianificazione Integrata della Rete e Governance Piani.Terna ha illustrato idel Piano, che prevede per lainvestimenti per oltre 155 milioni di euro nei prossimi 10 anni. Gli interventi previsti sono finalizzati ad ammodernare e migliorare il livello di efficienza, resilienza e sostenibilità del sistema elettrico dell’area attraverso l’incremento della magliatura e dell’affidabilità della rete e l’aumento della capacità di scambio tra il Sud e il Nord del Paese.Tra iin continuità con la precedente edizione del Piano, l’che consentirà di raggiungere una capacità di scambio complessiva trae Calabria fino a 2.000 MW, garantendo l’esercizio del sistema elettrico in sicurezza. L’intervento permetterà l’integrazione della nuova generazione FER prevista al Sud Italia.Inoltre, sarà realizzato il secondo collegamento tracon l’obiettivo di incrementare lo scambio di energia con il Nord e favorire la produzione degli impianti dadell’area, sfruttando in parte infrastrutture già esistenti, come il tronco dell’elettrodotto 380 kV “Laino - Rossano”, per limitare l’impatto ambientale. Complessivamente l’intervento consentirà di migliorare le condizioni di affidabilità e sicurezza della rete a 380 kV che alimenta la regione - garantendo un maggiore grado di flessibilità di esercizio - e permetterà lo smantellamento di oltre 90 km di linee aeree, di cui 59 km ricadenti nel territorio del Parco del Pollino.Prevista anche la realizzazione dellae la razionalizzazione della rete elettrica locale con la demolizione di 83 km di linee e la rimozione di 285 sostegni.Infine, tra ledel Piano presentato da Terna rientra lache collegherà la Sicilia ionica al Lazio. L’opera si comporrà di due tratte: l’HVDC Ionian Link, da Priolo (Siracusa) a Rossano (Cosenza) e l'HVDC Rossano - Montecorvino (Salerno) - Latina, attraverso un collegamento complessivo di oltre 800 km, di cui il tratto tra Montecorvino e Latina sarà sottomarino mentre la tratta tra Rossano e Montecorvino sfrutterà gli elettrodotti esistenti.Al termine dell’incontro, Terna si è impegnata con la Regione Calabria a sottoscrivere un. Il suo scopo sarà quello di facilitare e agevolare i rapporti di collaborazione nell’attuazione delle linee di azione del Piano.