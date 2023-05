Comer Industries, crescita a doppia cifra dei ricavi nel primo trimestre

Comer Industries

(Teleborsa) - Nel primo trimestre dell’anno il Gruppoha raggiuntopari a 345,9 milioni di euro, in crescita dell’11% rispetto ai 311,5 milioni di euro nel primo trimestre 2022, di cui 7 milioni di euro derivanti dal consolidamento di e-comer.L' EBITDA è pari a 53,6 milioni di euro (contro 42,21 milioni di euro nel primo trimestre 2022) con un’incidenza sui Ricavi consolidati pari al 15,5%, in aumento di 190 punti base.L'al 31 marzo 2023 pari a 183,4 milioni di euro, è in aumento rispetto ai 148,9 milioni di euro al 31 dicembre 2022, di cui 54 milioni derivanti dall’acquisizione di e-comer. Leverage ratio è pari a 1,0x a fine del periodo in esame., ha commentato: “Nel primo trimestresia in termini di vendite che di redditività grazie alla solida politica di investimenti realizzata. Continueremo il programma di investimenti per consolidare i risultati nel tempo ed incrementare il valore per tutti i nostri stakeholder”."L’anno 2023 proseguirà con tendenze simili al primo trimestre, al netto dell’effetto stagionalità, opportunità di ripresa nei mercati asiatici nella seconda parte dell’anno potrebbero compensare lievi flessioni in altre parti del mondo".