Generali cede Deutschland Pensionskasse a Frankfurter Leben

Generali

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha raggiunto unper la, in linea con il piano strategico "Lifetime Partner 24: Driving Growth" e con l'obiettivo di ottimizzare i portafogli esistenti per ridurre l'assorbimento di capitale e migliorare il risultato operativo. La transazione incrementerà di circa 10 p.p. il Solvency Ratio in Germania e di 1 p.p. quello del Gruppo.GDPK, con circa 2,8 miliardi di euro di riserve di capitale e 150.000 polizze, nasce nel 2002 come compagnia specializzata nell'offerta previdenziale. Il portafoglio è stato principalmente sottoscritto negli anni 2003-2005. Ladi GDPK èIldell'operazione èha agito in qualità di consulente finanziario e Hengeler Mueller in qualità di consulente legale.