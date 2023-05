Gruppo Sella, valore economico generato nel 2022 oltre 1 miliardo

(Teleborsa) - Ilha pubblicato la, che illustra le attività realizzate e rendiconta i risultati raggiunti in ambito ESG ed a favore dei propri stakeholder, della comunità, dei clienti e dei dipendenti. Il Gruppo ha infatti definito unanell'ambito del processo di, in linea anche con gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’Agenda Onu 2030.Nel 2022, il gruppo Sella si è confermato come, cioè in grado dila metodologia "B Impact Assessment", che misura l’impatto di un’azienda su 5 diversi ambiti: ambiente, governance, comunità, clienti e persone.Guardando ai principali risultati raggiunti nel 2022, iled è stato(inclusi dipendenti e collaboratori, Pubblica Amministrazione, fornitori, soci e collettività) per un valore complessivo di 807,5 milioni di euro, in crescita di 118 milioni di euro rispetto al 2021.Il gruppo Sella ha anche operato, dando vita a numerose iniziativedei clienti. E' il caso delrivolto alle aziende per l’acquisto o ristrutturazione di immobili a scopo di efficienza energetica o deiche intendono partecipare al bando "Parco Agrisolare" previsto dal PNRR per l'installazione di impianti fotovoltaici nel settore agricolo e agroindustriale.è da segnalare l'iniziativache premia i clienti che acquistano immobili nelle migliori classi energetiche con l’azzeramento della quota di interessi nel primo anno. La banca è stata inoltre tra le prime istituzioni finanziarie in Italia ad aver ottenuto la “European Energy Efficient Mortgage Label”, una certificazione promossa dalla Federazione Ipotecaria Europea e dall’ABI.: il Team Sella, composto da dipendenti e collaboratori, ha raggiunto un totale di 5.799 persone, un’età media di 43 anni e una. Nel 2022 sono state erogate oltre 226mila ora di. Il gruppo a inoltre siglato un importante accordo relativo alche prevede la possibilità di usufruire di 13 giornate medie mensili su base annua di smart working, estendibili fino ad un massimo di 15 giornate per categorie fragili, caregiver familiari e dipendenti con residenza o domicilio distante dalla sede di lavoro.è statonel settore bancario ad, in anticipo rispetto al piano fissato per il 2024, attraverso iniziative sostenibili, al piano di mitigazione delle emissioni ed al finanziamento di alcuni progetti internazionali per la compensazione delle emissioni residue in collaborazione con LifeGate.Il gruppo utilizza in Italia e in Romaniacertificate. I 18 impianti fotovoltaici installati sulla copertura di sedi e succursali presenti sul territorio nazionale contribuiscono inoltre al proprio fabbisogno energetico. Avviati inoltre i lavori per la costruzione di unpresso la sede del gruppo a Biella e l’installazione diper i veicoli elettrici.. Nel 2022 è diventato pienamenteall’interno del Lanificio Maurizio Sella a Biella: un grande spazio aperto a lavoratori in smart working di aziende del territorio o provenienti da altre zone, liberi professionisti, imprenditori, startupper e studenti. La piattaforma di innovazione per startup e imprese Sellalab ha realizzato nelle sue varie sedi in Italia più di. Il gruppo Sella, attraverso il proprio venture incubator, ha lanciato: 117 i progetti presentati da 26 Paesi del mondo di cui 6 selezionati per partecipare alla fase finale. E con il patrocinio della Regione Puglia, è stata lanciata unacandidati da startup, Pmi innovative e ricercatorisull’economia pugliese.