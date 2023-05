IEG annuncia TTG 2023: Mediterraneo e Luxury nuovi mercati della 60a edizione

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -annunciala sessantesima edizione di, vero e proprio marketplace delin programma nel territorio più vocato alla vacanza. Nel 2023 due ulteriori segmenti di mercato: le destinazioni estere delcon TTG MED; e il turismo di lusso con Luxury Event by TTG, un matching tra buyer e seller dei servizi di alta gamma: destinazioni, ospitalità, linee aeree, servizi ed esperienze.Come sarà organizzato lo spazio delle prossime vacanze nella camera d’albergo o in una tenda glamour? La risposta a InOut, il nuovo format per ildedicato alla progettazione delle soluzioni per l’accoglienza turistica.nasce dai successi di SIA Hospitality Design, SUN Beach&Outdoor Style e Superfaces e comprende anche la novitàÈ rivolto allechiave nel management dell’industria dell’accoglienza: in un unico evento, un catalogo completo delle migliori aziende del Made in Italy che parte dalle tendenze d’arredo per l’hôtellerie, all’outdoor del camping e glamping, nello storico brand SIA Hospitality Design; i rivestimenti e materiali per architettura con Superfaces; le attrezzature e l’arredo per il turismo balneare con SUN Beach&Outdoor; e la novità di Greenscape per progettare spazi esterni o interni - giardini, terrazze o serre - . Il tutto, in linea con il bisogno didei viaggiatori.L’edizione 2023 di TTG Travel Experience si articolerà in: la, che aggrega l’offerta turistica nazionale, ilcon l’offerta dei tour operator e delle imprese di prodotti e servizi per il turismo, econ tutte le destinazioni estere. A cui si aggiunge il focusdedicato al turismo attivo tra la natura.tre Arene dove professionisti, analisti, associazioni, key people metteranno a fattor comune dati, tendenze e prospettive per il pubblico b2b. TTG Travel Experience è infatti già al lavoro per creare l’edizione 2023 di Think Future, il riccoche fornirà contenuti aggiornati e strumenti alle community di professionisti del turismo. Tornano Book&Go, per raccontare con nuove prospettive il viaggio ai clienti d’agenzia, e TTG Star che premia le figure chiave del turismo italiano. E torna Vision +24, l’appuntamento che ispira l’industry del turismo del prossimo futuro presentando i trend e le innovazioni nel mondo globale dei consumi.