Italia- Arabia Saudita, Mimit: Urso incontra delegazione imprese e investitori sauditi

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italyha incontrato oggi a Palazzo Piacentini una delegazione di imprenditori eguidati dal Presidente del Saudi-Italian Business Council. Nel corso dell’incontro sono state affrontate le principalilegate al rafforzamento deiedtra i due Paesi nel quadro di un progressivo consolidamento del partenariato strategico.Levivono un momento molto positivo e i rapporti si vanno progressivamente espandendo. Il, dopo la contrazione registrata nel biennio 2019-20, è tornato a crescere e nel 2022 ha raggiunto gli(+41%). Il Made in Italy continua a essere identificato con i marchi del lusso ma è in crescita anche l’nei settori dei macchinari, del chimico farmaceutico, delle infrastrutture e costruzioni e dell’agro-alimentare.Forte la presenza dia Riad nei settori dell’industria energetica con proficue collaborazioni in vari campi con la compagnia petrolifera nazionale Saudi Aramco. In prospettiva ci sono potenziali sviluppi anche nei campi dell’arte, della cultura e del turismo. Di particolare interesse per le imprese italiane i cosiddetti “”, agglomerati urbani a elevatissima automazione. Da segnalare infine che il fondo sovrano saudita Pif sta aumentando i propriinindirizzandosi verso i segmenti di lusso nel settore automotive, cantieristica navale e alberghiero.Attività rese possibili anche grazie all’introduzione presso il Mimit diper stimolare l’attrazione dicome lo Sportello Unico per le imprese studiato per affiancare e semplificare le attività delle imprese estere in Italia e la creazione di un fondo di 5 milioni annui per attrarre investimenti.“L ’Arabia Saudita rappresenta una grandeper le nostre imprese - ha dichiarato il ministro Urso – e parallelamente le aziende saudite mostrano un grande interesse per venire a investire in Italia. In questo quadro mi auguro che l’attività delpossa produrre frutti sempre più concreti. Il nostro impegno resta quella di creare le migliori condizioni per attrarre capitali dall’estero e confido che il Fondo sovrano saudita accresca i suoi investimenti in Italia puntando in particolare sulle eccellenze del nostro Made in Italy”