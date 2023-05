Labomar, soci approvano bilancio e dividendo. Eletto CdA

Labomar

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici, ha approvato ile la distribuzione agli azionisti di unpari a 0,10 euro per ciascuna delle azioni aventi diritto. Lo stacco della cedola avverrà il prossimo 15 maggio 2023, record date dividendo sarà il 16 maggio 2023, con pagamento il 17 maggio 2023.I soci hanno anche nominato il, determinandone in. Esso risulta composto dai seguenti membri: Walter Bertin, Sabrina Gasparato, Claudio De Nadai, Lorenzo Zambon, Renzo Torchiani, Alberto Baban e Ugo Di Francesco, tutti tratti dall'unica lista depositata da parte dell’azionista di maggioranza LBM Holding.L'assemblea ha nominatoquale presidente. Il CdA, riunitosi a valle dell'assemblea, ha poi confermato Walter Bertin nella carica die Sabrina Gasparato in quella di vice presidente, confermando altresì l'incarico di Investor Relations Manager al consigliere Claudio De Nadai.