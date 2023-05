Mediobanca colloca crediti cartolarizzati di Compass

Mediobanca

(Teleborsa) -completa il collocamento dell’ABS Quarzo, cartolarizzazione di crediti erogati da Compass Banca, per complessivi 450milioni di euro. Con questa operazione - si legge in una nota - Compass torna sul mercato istituzionale dopo il collocamento pubblico di marzo 2022 (Quarzo 2022), cronologicamente l’ultima transazione a mercato di un emittente italiano, consolidando il ruolo del Gruppo tra gli emittenti più regolari del segmento a livello europeo. L’emissione è stata prezzata 95 punti base sopra il tasso Euribor 3 mesi.Il portafoglio include prestiti performing a tasso fisso per un ammontare netto di 700 milioni. Il pool è composto per il 63% da prestiti personali e per la rimanente parte da prestiti per acquisto di auto nuove (15%), usate (13%) e prestiti finalizzati (9%).Il, concluso con successo, ha visto coinvolti tutti i principali investitori europei in ambito ABS e il book degli ordini ha superato 700 milioni, circostanza che ha permesso di stringere la guidance iniziale di 5bps.Questa transazione testimonia ulteriormente la capacità del Gruppo Mediobanca di accedere in modo costante e a condizioni competitive al funding anche in contesti di mercato volatili, grazie all’ampia disponibilità di canali e strumenti di raccolta.