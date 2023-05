Rinnovo del contratto, Anief: da lunedì si torna a contrattare all’Aran

(Teleborsa) - L’amministrazione continua a inviare segnali di volontà di chiusura delleper firmare anche la parte normativa del Ccnl 2019-2021 Istruzione, Università e Ricerca: l’8 maggio, alla ripresa delle trattative all’Aran con i sindacati, si comprenderà se le intenzioni porteranno a breve all’accordo. Ilriprenderà lunedì prossimo, alle 10.30, con un incontro specifico sulla Ricerca; tre giorni dopo, giovedì 11, lesono state convocate per il comparto Istruzione; ancora 24 ore dopo, venerdì 12, la verifica contrattuale si concentrerà sull’Afam.Quanteci sono che la trattativa venga chiusa al più presto? “Dipende tutto dalla volontà dell’amministrazione scolastica di venire incontro alle richieste del personale scolastico: Le richieste dellsono diverse: nell’ambito dell’Istruzione servono innanzitutto 300 milioni per un organico aggiuntivo diora per non perderePnrr domani. Sulla mobilità bisogna estendere la deroga ai vincoli del transitorio al biennio successivo e consentire l’assegnazione provvisoria anche interprovinciale. Come servono risorse aggiuntive per valorizzare personaleriteniamo assai difficile chiudere il contratto in Aran dopo l’annuncio di un nuovo concorso per 2.600 Dsga che non include i facenti funzioni con tre anni di esperienza anche senza laurea. C’è poi il problema dela materia della formazione su tutor e orientatori che deve essere ricondotta alla contrattazione”, ha dichiarato, presidente Anief.“Chiediamo poi – continua Pacifico - indennità oggi inesistenti, per tutelare finalmentein primis per precari e donne, e anche fare formazione per il personale in orario di servizio: attraverso il contratto di lavoro occorre arrivare a ‘ristorare i docenti delle spese per il servizio reso lontano dalla loroper prevedere unae per prevenire ilÈ giunto poi il momento di assegnare delle indennità di incarico anche ai precari, a quali possiamo dobbiamo cominciare a pagare i permessi non retribuiti, come anche per finanziare il congedo delle donne vittime di violenza”.“Il nostro– conclude il- tornerà anche a battersi per fare introdurre nel nuovo contratto l’estensione al personale docente deiorari percome disposto per gli Ata nel contratto 2018. Inoltre, l’Anief chiederà ancora di includere i Glo tra le attività funzionali all'insegnamento e di stralciare la parte relativa alle sanzioni disciplinari per gli insegnanti, di cancellare i vincoli alla mobilità del personale, di rivedere anche i profili deldi Enti di ricerca e Università, dove permane la discriminazione dei tecnologi e dell'Afam”.Per quanto riguarda laAnief ricorda che l’amministrazione intende finanziarie risorse aggiuntive messe a disposizioni dalle precedenti leggi di bilancio:a, messi a disposizione della contrattazione tramite atto di indirizzo integrativo del ministro per l’Istruzione e il merito,66,63 milioni per l’università; 53,46 milioni per la ricerca; 9,57 milioni per Afam. Per questi settori i soli incrementi mensili aggiuntivi sono pari a:70 euro per Afam, 116 euro per gli enti di ricerca e 66,63 euro per le università. Le risorse, unite a quelle già corrisposte con l’accordo di dicembre, consentono incrementi medi complessivi mensili così suddivisi:118 euro (124 per i docenti);164,48 euro;169,28 euro; Enti di ricerca 263,25 euro (questi ultimi riguardano essenzialmente gli enti di ricerca vigilati dal ministero Università e ricerca). È su queste basi, nelle intenzioni della parte pubblica, che si dovrebbe procedere all’accordo conclusivo che porti alla stipula del Ccnl 2019-2021.