Swiss Re passa a un utile netto superiore alle attese nel primo trimestre

Swiss Re

(Teleborsa) -, colosso svizzero della riassicurazione, ha registrato undi 643 milioni di dollari e undel 19,1% nel, rispetto a una perdita netta di 248 milioni di dollari per lo stesso periodo dell'anno precedente, grazie al miglioramento della redditività in tutti i principali business che ha assorbito ingenti perdite causate da catastrofi naturali e una mortalità stagionalmente più elevata nei mesi invernali.Glisi aspettavano in media un profitto di 606 milioni di dollari, secondo un consensus fornito dalla società.e le commissioni attive per il gruppo sono aumentati del 4,1% a 11,1 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023, mentre a tassi di cambio costanti, l'aumento è stato del 7,5%."Il ritorno sugli investimenti del 2,8% che abbiamo ottenuto in un trimestre turbolento dimostra la qualità del nostro portafoglio di asset - ha commentato il- Sul lato delle passività, abbiamo assorbito numerose perdite elevate, pur mantenendo la redditività dell'underwriting".