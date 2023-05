USA, licenziamenti Challenger aprile calano a 66.995 unità

(Teleborsa) - Si registra unadei. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di circa 66.995 posti di lavoro.Il dato rivela un calo del 25% rispetto al, quando si erano registrati 89.703 licenziamenti e un aumento del 176% rispetto allosi sono registrati 337.411 licenziamenti (+322% rispetto al pari periodo del 2022). Questo è il totale gennaio-aprile più alto dal 2020, quando sono stati annunciati 1.017.812 tagli fino ad aprile. Escludendo il 2020, si tratta del totale gennaio-aprile più alto dal 2009, quando furono annunciati 711.100 tagli nei primi quattro mesi dell'anno.Ilha guidato tutti i settori ad aprile con 14.689 tagli, in aumento del 270% rispetto ai 3.970 tagli al dettaglio annunciati a marzo. Finora quest'anno, i rivenditori ne hanno annunciati 36.115, un aumento dell'843% rispetto ai 3.830 tagli annunciati nello stesso periodo dell'anno scorso. Nel frattempo, ihanno annunciato il terzo numero più alto di tagli il mese scorso con 9.146 per un totale di 19.116. Si tratta di un aumento del 391% rispetto ai 3.893 tagli annunciati fino ad aprile 2022."I rivenditori e i produttori di beni di consumo si stanno preparando a un, in particolare con l'aumento dei tassi di interesse da parte della Fed nel tentativo di controllare l'inflazione", ha affermato Andrew Challenger, vicepresidente senior di Challenger, Gray & Christmas.Il settoreha annunciato il secondo maggior numero di tagli ad aprile con 11.553, e guida tutti i settori in termini di tagli quest'anno con 113.944, il 34% di tutti i tagli annunciati nel 2023.