Variazione occupati USA in novembre

Variazione occupati USA in novembre
USA, Variazione occupati in novembre pari a 64K unità, in aumento rispetto al precedente -105K unità (la previsione era 50K unità).
