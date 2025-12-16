Milano
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 21.25
Variazione occupati USA in novembre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
16 dicembre 2025 - 14.35
USA,
Variazione occupati in novembre pari a 64K unità
, in aumento rispetto al precedente -105K unità (la previsione era 50K unità).
