Appuntamenti macroeconomici del 18 dicembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici del 18 dicembre 2025
(Teleborsa) -
Giovedì 18/12/2025
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 98 punti; preced. 98 punti)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. -0,5%)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,1%; preced. 3%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 224K unità; preced. 236K unità)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 2,5 punti; preced. -1,7 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 224K unità; preced. 236K unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -176 Mld piedi cubi; preced. -177 Mld piedi cubi)


