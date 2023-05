Emilia-Romagna, da Generali misure straordinarie a supporto clienti e agenti

(Teleborsa) -insieme alleinterviene a sostegno di clienti e agenti colpiti dagli eventi atmosferici eccezionali che hanno interessatoe hanno attivato un piano di iniziative.Nel dettaglio: p: sospensione della polizza, cessazione del rischio in caso di distruzione del veicolo, proroghe e dilazioni del pagamento dei premi.sospensione del pagamento dei premi e della garanzia, restituzione in via eccezionale delle rate dei premi assicurativi versati e non goduti, proroghe a 60 giorni dei termini di pagamento dei premi, sospensione delle attività di pruning fino al 31 ottobre 2023. Per le coperture vita: dilazione di pagamento di 3 mesi senza applicazione di interessi, riattivazioni di polizza fino al 4 agosto 2023 senza l’applicazione di interessi, frazionamento del pagamento premi con azzeramento degli interessi, prestiti speciali, eliminazione delle penali di riscatto e rivalutazione dell’importo dovuto., le società di recupero crediti concederanno proroga di 60 giorni dei termini di pagamento e le agenzie operanti nei comuni interessati potranno dilazionare di una settimana i tempi del pagamento dei premi.